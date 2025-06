Iran, il fumo si leva dal reattore di Arak colpito da Israele

L'esercito israeliano ha bombardato il reattore ad acqua pesante di Arak, a sud-ovset di Teheran, in Iran, dopo aver emesso un avviso di evacuazione della zona sui social network. Nelle immagini diffuse dalla tv di Stato di Teheran si vede il fumo levarsi dall'impianto. L'emittente ha fatto sapere che non ci sarebbe "alcun pericolo di fuoriuscita di radiazioni". L'acqua pesante aiuta a raffreddare i reattori nucleari, ma produce plutonio come sottoprodotto, che può essere potenzialmente utilizzato in armi nucleari. Ciò fornirebbe all'Iran un'altra strada per la bomba, oltre all'uranio arricchito, qualora decidesse di perseguire l'obiettivo di dotarsi dell'arma. L'Iran aveva accettato, nell'ambito dell'accordo nucleare del 2015 con le potenze mondiali, di riprogettare l'impianto per venire incontro alle richieste relativa alla non-proliferazione nucleare.