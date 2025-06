Iran, il figlio dello scià si candida alla guida della Nazione: "Khamenei ha perso il controllo"

Rezha Ciro Pahlavi, figlio dell'ultimo scià, ribadisce la speranza di poter tornare nel suo Paese per guidare la transizione democratica: "Quello che accadrà è irreversibile, mettiamo fine a questo incubo. La Repubblica islamica sta per finire. Khamenei si nasconde come un topo ma ha perso il controllo. Il regime sta cadendo". Poi l'appello alle forze militari: "Il futuro è luminoso, non abbiate paura. Stabiliremo la democrazia senza sangue, senza guerra civile. Dovete stare dalla parte della gente e insieme scriveremo la storia".