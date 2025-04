Iran, consigliere di Khamenei: "Se attaccati saremo costretti a produrre la bomba atomica"

Un attacco degli Stati Uniti spingerebbe l'Iran ad acquisire armi nucleari per garantirsi la difesa. Lo ha dichiarato Ali Larijani, consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei. "Se commettete un errore sulla questione nucleare, costringerete l'Iran a muoversi verso le armi nucleari perché deve difendersi", ha affermato Larijani. "L'Iran non vuole intraprendere questa strada, ma quando si applica pressione, trova una giustificazione secondaria e non ha altra scelta. Il popolo lo richiederà, sostenendo che è necessario per la sicurezza del Paese", ha aggiunto.