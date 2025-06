Iran attacca base Usa in Qatar: "Nessuna vittima"

Nel tardo pomeriggio l’Iran ha lanciato dieci missili balistici contro la base americana di Al Udeid, in Qatar. I boati sono stati avvertiti anche a Doha, ma tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati. L’attacco sarebbe stato preannunciato alle autorità qatarine, che avrebbero avvisato gli Usa. Missili anche verso una base in Iraq e colpi di mortaio in Siria, ma senza conferme ufficiali. L’attacco arriva dopo la più imponente offensiva israeliana contro l’Iran: bombardato l’ingresso del carcere di Evin, simbolo della repressione, e colpiti anche il quartier generale dei pasdaran e l’orologio di Teheran che segna il conto alla rovescia per la distruzione dello Stato di Israele, secondo la propaganda del regime