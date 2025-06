Iran, atomica davvero vicina?

Bomba o non bomba, questione non di poco conto dato che il possesso di un ordigno nucleare da parte dell'Iran è ritenuto dalla maggioranza della comunità internazionale un pericolo assoluto ed è il motivo della guerra di questi giorni. Con tanto di giallo. Il 12 giugno l'agenzia dell'Onu per l'energia atomica denuncia in un rapporto che "l'Iran agisce per la prima volta in 20 anni in modo opaco e trasgredisce i controlli". Tanto basta a Israele per lanciare un attacco pronto da anni per distruggere gli impianti nucleari iraniani. Il capo degli ispettori Rafael Grossi quattro giorni dopo però precisa: "Mai detto che l'Iran stia costruendo la bomba nucleare, anche se non escludiamo attività clandestine che possano essere sfuggite alle ispezioni". Infine, poche ore fa promette che "l'agenzia attraverso ispezioni inconfutabili può garantire che in Iran non verranno sviluppate armi nucleari". Tra smentite e propaganda, dell'atomica degli ayatollah si discute da decenni.