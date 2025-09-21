IA, il sottosegretario Butti a Tgcom24: "La nostra legge è uno strumento a favore dello sviluppo"

"Abbiamo ritenuto necessario un inasprimento penale per chi usa l'Intelligenza artificiale per modificare immagini. È un colpo duro al deep fake", ha sottolineato Butti ai nostri microfoni. "Scegliendo di sanzionare i comportamenti illeciti, l'Europa, magari, parla meno delle questioni etiche che sono state inserite nella nostra legge nazionale. Bisogna trovare una sorta di denominatore comune valoriale esteso a livello internazionale per mettere insieme più Stati e le imprese, sia a livello tecnico che appunto valoriale", ha spiegato il sottosegretario.



"C'è un sistema imprenditoriale effervescente in Italia, c'è molta creatività e preparazione, ci sono giovani e meno giovani con competenze consolidate sul mercato internazionale. Abbiamo dato loro una cornice legislativa sicura su cui poter investire. Il nostro sogno è poter metter insieme i finanziamenti internazionali e le nostre start-up italiane", ha concluso Butti.