Intelligenza Artificiale, Emirati Arabi all'avanguardia con il ministro ad hoc

Lo sceicco Mohammed bin Rashid, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha un obiettivo: trasformare lo Stato del Golfo nel leader globale dell'AI. E adesso ha annunciato una novità: a partire da gennaio 2026 il Sistema nazionale di intelligenza artificiale diventerà un membro consultivo del Gabinetto degli Emirati. Questa tecnologia - fa sapere lo sceicco - supporterà i processi decisionali del governo, aiuterà a scrivere le leggi, condurrà analisi in tempo reale e fornirà consigli tecnici ai diversi ministeri, sulla base dei dati raccolti ed elaborati dalla macchina. E questa è solo l'ultima innovazione apportata dal governo emiratino. Già nel 2017 Abu Dhabi aveva nominato il primo ministro per l'AI al mondo, mentre nel 2019, proprio nella capitale, era nata l'Università di Intelligenza Artificiale, l'unica allora esistente a livello globale. L'impegno di Mohammed bin Rashid per diventare una nazione guidata dall'AI è emerso ancora di più, dopo la visita di Donald Trump nel Paese.