Inondazioni in Thailandia, salvata una famiglia bloccata su un tetto

Le forti inondazioni che hanno colpito il sud della Thailandia hanno messo in pericolo centinaia di persone. A Hat Yai, una famiglia di cinque persone, tra cui una donna anziana, è stata salvata dopo essere rimasta bloccata sul tetto della propria casa quasi sommersa dall'acqua. Secondo quanto riferito dall'emittente locale Thai PBS, i cinque avevano sfondato il tetto per sfuggire alla piena improvvisa che aveva invaso la loro abitazione. Le immagini riprese da un drone mostrano la scena impressionante del salvataggio: i vigili del fuoco si avvicinano con una scialuppa e, uno alla volta, mettono in salvo tutti i componenti del gruppo, rimasti per ore in attesa sui pannelli inclinati del tetto. L'operazione di soccorso si è conclusa con successo, ma la situazione nel sud del Paese resta critica, con numerose aree ancora sommerse e le autorità impegnate in continue evacuazioni.