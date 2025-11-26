Logo Tgcom24
AD HAT YAI

Inondazioni in Thailandia, salvata una famiglia bloccata su un tetto

Le immagini dal drone mostrano il drammatico salvataggio dopo le inondazioni

26 Nov 2025 - 15:58
00:54 

Le forti inondazioni che hanno colpito il sud della Thailandia hanno messo in pericolo centinaia di persone. A Hat Yai, una famiglia di cinque persone, tra cui una donna anziana, è stata salvata dopo essere rimasta bloccata sul tetto della propria casa quasi sommersa dall'acqua. Secondo quanto riferito dall'emittente locale Thai PBS, i cinque avevano sfondato il tetto per sfuggire alla piena improvvisa che aveva invaso la loro abitazione. Le immagini riprese da un drone mostrano la scena impressionante del salvataggio: i vigili del fuoco si avvicinano con una scialuppa e, uno alla volta, mettono in salvo tutti i componenti del gruppo, rimasti per ore in attesa sui pannelli inclinati del tetto. L'operazione di soccorso si è conclusa con successo, ma la situazione nel sud del Paese resta critica, con numerose aree ancora sommerse e le autorità impegnate in continue evacuazioni.