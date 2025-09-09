Iniziato l'esodo da Gaza City verso il sud della Striscia

Decine di palestinesi, inclusi medici e personale sanitario, hanno preso parte a una protesta contro gli ordini israeliani di evacuazione
La popolazione di Gaza city ha iniziato a spostarsi verso il sud della Striscia, inizialmente in piccoli gruppi, dopo l'avviso di evacuazione generale lanciato questa mattina dall'esercito israeliano. L'Idf prevede che l'entità dell'evacuazione avrà un'accelerazione significativa a partire da oggi.
Alcuni attivisti anti-Hamas di Gaza sottolineano sui social che alle famiglie vengono chiesti fino a mille dollari da cittadini gazawi che possiedono automobili o furgoni per il trasferimento. Ma buona parte dei residenti non può permettersi di pagare questa cifra.
