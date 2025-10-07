Logo Tgcom24
Inghilterra, il video di un pauroso incidente ad High Wycombe

L'automobilista che non ha rispettato il rosso è stato condannato a 8 anni di sospensione della patente e a una pena detentiva sospesa

07 Ott 2025 - 13:37
00:37 

Il video rilasciato dalla polizia di Thames Valley, nel Regno Unito, mostra lo spettacolare incidente provocato dal 48enne Darren Marshall nel maggio del 2023. L'uomo con la sua vettura si è schiantato ad alta velocità contro un altro veicolo mentre usciva dalla M40 e si dirigeva verso la rotatoria di Handy cross a High Wycombe senza rispettare il semaforo rosso. Nell'incidente alcune persone hanno riportato delle gravi ferite.   Marshall, che si è dichiarato colpevole, è stato ora condannato a 8 anni di sospensione della patente e a una pena detentiva sospesa per guida pericolosa.

