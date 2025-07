Inghilterra, il campo di lavanda di Lordington apre le porte al pubblico per l'estate

Il suggestivo campo di lavanda di Lordington, immersa nella campagna vicino a Chichester, nel West Sussex, in Inghilterra, si prepara ad accogliere i visitatori in occasione della settimana estiva di apertura, in programma dal 16 al 20 luglio. Le immagini riprese da un drone mostrano i campi in piena fioritura, grazie al caldo anticipato che ha favorito la crescita delle piante. Le condizioni climatiche di quest'anno fanno sperare in una resa particolarmente abbondante di olio essenziale al momento del raccolto