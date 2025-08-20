Influencer travolti in diretta al ristorante: il video dell'incidente fa il giro del web

Due noti creator americani, Patrick Blackwood e Nina Santiago, sono stati travolti da un’auto in piena diretta mentre registravano una recensione culinaria in un ristorante di Houston, in Texas. Nel video, diventato immediatamente virale, si vedono i due influencer seduti al tavolo con telecamere e piatti pronti per la degustazione, quando improvvisamente un Suv sfonda la vetrata del locale e piomba contro di loro. Le immagini mostrano il momento del violento impatto: il vetro va in frantumi, i piatti si ribaltano e i due cadono a terra nel caos generale.