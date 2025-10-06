Logo Tgcom24
Indonesia, si aggrava il bilancio delle vittime per il crollo di una scuola

I soccorritori hanno recuperato altri 11 corpi da sotto le macerie

06 Ott 2025 - 18:16
00:24 

Sale a 60 il bilancio delle vittime del crollo di una sala di preghiera in una scuola islamica in Indonesia, dopo il recupero di altri 11 corpi da parte dei soccorritori. Tre studenti risultano ancora dispersi. Il crollo è avvenuto il 29 settembre, durante la preghiera del pomeriggio, coinvolgendo centinaia di ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Solo uno studente è uscito illeso: 99 feriti sono stati dimessi, mentre 4 restano in ospedale con gravi lesioni.

