Indonesia, sale a 37 vittime il bilancio della scuola crollata

E' salito a 37 il numero delle vittime causate dal crollo di una scuola a Giava in Indonesia. Lo hanno riferito le autorità locali mentre i soccorritori hanno recuperato altre vittime sepolte sotto le macerie. "Domenica mattina, il numero delle persone recuperate era di 141. Di queste 104 erano in buone condizioni, 37 erano morte", ha dichiarato in una nota il direttore delle operazioni dell'agenzia nazionale di ricerca e soccorso Yudhi Bramantyo. Altre 26 persone risultano ancora disperse. Si indaga sulle cause dell'accaduto ma secondo gli esperti i primi segnali indicano una costruzione con materiale scadente dell'edificio.