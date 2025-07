Indonesia, nuova eruzione del vulcano Lewotobi: colonna di cenere alta 18 km

Il vulcano Lewotobi Laki-Laki, situato sull'isola di Flores, nell'est dell'Indonesia, è tornato a eruttare, lanciando una colossale colonna di cenere alta 18mila metri. Non si registrano per ora danni o vittime, ma l'eruzione arriva a poche settimane da un precedente episodio che aveva provocato decine di cancellazioni di voli da e per Bali e l'evacuazione di un villaggio. Si tratta dell'eruzione più intensa dal novembre 2024, quando il vulcano causò nove morti e decine di feriti.