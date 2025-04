In Indonesia esiste un'azienda che trasforma le Vespe d'epoca in scooter elettrici. Heret Frasthio, colui che ha avuto l'idea e che gira con una Vespa VL d'epoca del 1957, in questo modo trasforma l'amore per l'icona italiana in un'attività ecosostenibile: "Spero che questo lavoro possa essere di ispirazione", ha detto.