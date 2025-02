Indonesia, la tradizionale gara di Sapi Brujul: tori corrono nel fango

Il 2 febbraio si è svolta la tradizionale gara Sapi Brujul all'arena Jrebeng Kidul, a Probolinggo, Indonesia. La corsa Sapi Brujul è un evento annuale tradizionale di corse di tori che ha origine nel villaggio di Jrebeng Kidul a Probolinggo, in Indonesia. La gara, che si svolge in risaie fangose che si estendono per 100 metri, si svolge dopo la stagione del raccolto, fungendo sia da attività di svago che da forma di intrattenimento per la comunità locale, nonché da rituale di ringraziamento prima dell'inizio della stagione della semina. I fantini afferrano le code dei loro tori e scivolano a piedi nudi sulla pista fangosa, in equilibrio su assi di legno per dimostrare la forza dei loro tori, che vengono poi messi all'asta agli acquirenti.