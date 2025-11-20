Logo Tgcom24
Indonesia, il vulcano Semeru in eruzione: la nube rovente travolge i villaggi

Evacuazioni in diverse zone mentre colate e cenere avanzano fino a chilometri di distanza.

20 Nov 2025 - 10:25
00:30 

Il vulcano Semeru ha eruttato sprigionando una nube rovente che ha avvolto diversi villaggi dell'isola di Giava. L'attività del vulcano è aumentata rapidamente, spingendo le autorità a elevare due volte il livello di allerta nell’arco di poche ore. Le evacuazioni sono scattate in più aree per proteggere i residenti minacciati dalla coltre di cenere e dal materiale caldo che ha percorso fino a sette chilometri.