Indonesia, il vulcano Semeru in eruzione: la nube rovente travolge i villaggi

Il vulcano Semeru ha eruttato sprigionando una nube rovente che ha avvolto diversi villaggi dell'isola di Giava. L'attività del vulcano è aumentata rapidamente, spingendo le autorità a elevare due volte il livello di allerta nell’arco di poche ore. Le evacuazioni sono scattate in più aree per proteggere i residenti minacciati dalla coltre di cenere e dal materiale caldo che ha percorso fino a sette chilometri.