Indonesia, il vulcano Lewotobi torna a eruttare: nube di cenere alta oltre un chilometro

Il monte Lewotobi Laki-Laki, situato sull'isola di Flores, nell'est dell'Indonesia, è tornato in attività, lanciando in cielo una densa colonna di cenere che ha superato il chilometro di altezza. L'eruzione ha spinto le autorità ad alzare al massimo il livello di allerta, mentre cresce la preoccupazione tra gli abitanti dei villaggi vicini. L'isola di Flores, nota meta turistica, si trova in una delle aree più sismicamente attive del pianeta, dove le eruzioni vulcaniche sono eventi frequenti, ma sempre potenzialmente pericolosi.