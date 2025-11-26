Indonesia, frane e alluvioni travolgono Sumatra: almeno dieci morti

Le piogge torrenziali hanno provocato frane e inondazioni improvvise sull'isola indonesiana di Sumatra, causando la morte di almeno dieci persone e lasciando diversi dispersi. L'ondata di maltempo ha colpito sei reggenze della provincia di Sumatra Settentrionale, dove le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per raggiungere le aree più isolate. Le forti precipitazioni della scorsa settimana hanno fatto straripare i fiumi, travolgendo abitazioni e infrastrutture. Le autorità locali hanno allestito rifugi di emergenza per accogliere gli sfollati e hanno esortato i residenti delle zone a rischio a evacuare immediatamente. Le operazioni di soccorso risultano particolarmente complesse a causa delle frane che hanno ostruito molte strade, rendendo difficile l'accesso ai villaggi più colpiti. In alcune aree, l'acqua ha raggiunto livelli pericolosi, sommergendo intere abitazioni e terreni agricoli.