Indonesia, violenta eruzione del vulcano Semeru: la colonna di cenere è alta 600 metri

Il Monte Semeru, nella reggenza di Lumajang, a Giava Orientale, in Indonesia, ha mostrato un nuovo e deciso aumento dell'attività vulcanica. Il vulcano è stato osservato in eruzione più volte, con spesse colonne di cenere e frane calde che hanno percorso fino a 5 chilometri dal cratere lungo il flusso del Kali Lanang. La prima esplosione ha sollevato una colonna di cenere alta circa 600 metri sopra la vetta, poi spinta dal vento verso sud-est e sud. Diversi villaggi sui pendii hanno iniziato a percepire la ricaduta di polvere vulcanica. La situazione è poi peggiorata a causa del tempo nebbioso e di un'eruzione di follow-up che ha generato nuove nuvole calde, chiaramente visibili sia dalle telecamere di monitoraggio sia dalle osservazioni sul campo. La popolazione è stata invitata a non avvicinarsi ai corsi d'acqua che scorrono dalla cima del Semeru e a restare lontani dalla zona rossa.