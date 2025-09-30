Logo Tgcom24
Indonesia, decine di studenti sotto le macerie

Morti e feriti nel crollo della scuola islamica di Sidoarjo

30 Set 2025 - 12:24
01:20 

In Indonesia è crollata la scuola islamica Al Khoziny, nella città di Sidoarjo. Ci sono morti e numerosi feriti  tra gli studenti, molti dei quali sono rimasti sotto le macerie: gli studenti hanno tutti tra i 12 e i 18 anni e al momento del crollo stavano recitando le preghiere. I soccorritori sono al lavoro da ore per cercare di salvare i ragazzi rimasti intrappolati. Il crollo è avvenuto in una zona dell'edificio che era in fase di ampliamento non autorizzato. Le studentesse stavano invece pregando una diversa ala della scuola e per questo sono riuscite a fuggire. 

