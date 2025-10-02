Logo Tgcom24
nella reggenza di Sidoarjo

Indonesia, crollo della scuola coranica: proseguono le ricerche dei dispersi

La struttura è crollata sopra centinaia di persone, per lo più studenti tra i 12 e i 18 anni

02 Ott 2025 - 11:32
00:47 

Oltre 300 soccorritori sono al lavoro per cercare decine di persone disperse, rimaste sepolte sotto le macerie di un edificio scolastico islamico crollato nella reggenza di Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia. Almeno cinque i morti accertati e oltre 100 i feriti, mentre sotto alle macerie si sospetta che ci siano almeno 59 persone. La struttura è crollata sopra centinaia di persone, per lo più studenti tra i 12 e i 18 anni, che stavano svolgendo le preghiere del pomeriggio nella sala di preghiera della Khoziny Islamic Boarding School, una scuola coranica secolare.

