Indonesia, affonda traghetto con più di 60 persone a bordo

È di almeno 4 morti il bilancio delle vittime di un naufragio avvenuto nello Stretto di Bali, in Indonesia dove un traghetto è affondato. A bordo della nave si trovavano 53 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio; 23 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori. Non è chiaro se a bordo si trovassero anche degli stranieri; secondo le prime ricostruzioni si sarebbe aperta una falla nella sala macchine, il che avrebbe provocato la perdita dell'elettricità a bordo e successivamente il capovolgimento del traghetto.