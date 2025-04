India, Vance lascia il Paese dopo la visita di quattro giorni

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e la sua famiglia hanno lasciato l'India per fare ritorno negli Stati Uniti. La visita di quattro giorni di Vance in India è stata in gran parte personale. In questi giorni ha anche incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi. L’India sta cercando di evitare i dazi, negoziare un accordo commerciale bilaterale con Washington e rafforzare i legami con l’amministrazione Trump.