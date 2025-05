India, terrore in volo: grandine colpisce l'aereo

Attimi di forte tensione su un volo di linea partito da Delhi e diretto a Srinagar, in India. Poco prima dell'atterraggio, l'aereo è stato investito da una violenta turbolenza accompagnata da una grandinata che ha causato danni visibili alla parte anteriore del velivolo. A bordo è scoppiato il panico: in un video condiviso su X da uno dei passeggeri si sentono chiaramente urla e momenti di paura mentre la cabina vibra violentemente. Nonostante l'impatto, il volo è riuscito ad atterrare in sicurezza. La compagnia IndiGo ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale.