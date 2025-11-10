India, protesta contro lo smog a Nuova Delhi: "Vogliamo respirare"

Centinaia di persone sono scese in piazza a Nuova Delhi, in India, chiedendo alle autorità di adottare misure urgenti contro il peggioramento della qualità dell'aria nella capitale del Paese. La città, una delle più inquinate al mondo, è soffocata da una coltre di smog. I manifestanti, tra cui genitori e attivisti ambientali, hanno chiesto al governo di presentare un piano con scadenze precise per affrontare la crisi dell'inquinamento. Hanno mostrato cartelli come "Delhi uccide ed è pericolosa per la salute" oppure "Ci manca respirare". Nuova Delhi e la sua regione circostante, in cui vivono oltre 30 milioni di persone, si collocano regolarmente tra le aree più inquinate del pianeta. L'India conta sei delle dieci città più inquinate a livello globale, e Nuova Delhi è la capitale più inquinata, secondo un rapporto dell'IQAir, il database svizzero di monitoraggio della qualità dell'aria, pubblicato all'inizio di quest'anno. I livelli di inquinamento spesso raggiungono valori fino a 20 volte superiori ai limiti di sicurezza stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.