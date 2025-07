India, pellegrinaggio indù sull'Himalaya nel Kashmir conteso

Migliaia di devoti indù hanno iniziato il loro viaggio per un pellegrinaggio annuale attraverso l'alto Himalaya nel Kashmir controllato dall'India,tra elevate misure di sicurezza nella regione a maggioranza musulmana. Il pellegrinaggio inizia con i visitatori che si dirigono al venerato santuario rupestre di Amarnath per adorare una stalagmite formata naturalmente e ritenuta l'incarnazione di Shiva, il dio indù della distruzione e della rigenerazione. Sono state prese massicce misure di sicurezza per il pellegrinaggio, che si sta svolgendo dopo la recente uccisione di turisti in un resort nel Kashmir controllato dall'India. Il 22 aprile, uomini armati hanno massacrato 26 persone, la maggior parte dei quali turisti indù, in uno degli attacchi più mortali degli ultimi anni contro i civili nella regione rivendicata sia dall'India che dal Pakistan. L'India accusa il Pakistan di aver sostenuto gli uomini armati dietro gli omicidi. Islamabad nega l'accusa.