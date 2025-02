India, operai intrappolati sotto una valanga: i soccorsi

Almeno 41 operai edili sono rimasti intrappolati dopo essere stati travolti da una valanga in India, vicino al confine con il Tibet. L'incidente è avvenuto vicino al passo di Mana, nello Stato settentrionale dell'Uttarakhand. In un primo momento 57 lavoratori sono stati sepolti dalla neve. Le squadre di soccorso sinora hanno estratto 16 persone. Sono in corso sforzi per localizzare gli altri dispersi in condizioni meteorologiche avverse. La regione himalayana, sensibile dal punto di vista ecologico e gravemente colpita dal riscaldamento globale, è soggetta a valanghe. Nel 2022 una valanga uccise 27 alpinisti nella regione settentrionale dell'Uttarakhand.