India, la battaglia degli attivisti per salvare le spose bambine

Con l'arrivo della stagione nuziale, il telefono dell'attivista per i diritti dei minori Tatwashil Kamble non smette mai di squillare. Le segnalazioni arrivano da tutto il Paese: famiglie che, spinte dalla povertà, tentano di far sposare le proprie figlie minorenni. Kamble racconta di aver contribuito a bloccare migliaia di matrimoni illegali: in India, infatti, è vietato dare in sposa ragazze sotto i 18 anni. Ma la legge spesso si scontra con la realtà, dove la speranza di una stabilità economica spinge molti genitori a sacrificare l'infanzia e l'istruzione delle proprie figlie. Secondo i dati dell'Unicef, l'India conta da sola un terzo di tutte le spose bambine nel mondo, con almeno 1,5 milioni di matrimoni di minori ogni anno. Una piaga sociale che continua a richiedere interventi urgenti, educazione capillare e un’azione costante da parte degli attivisti.