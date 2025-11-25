India, JLo infiamma le nozze da sei milioni di dollari dell'ereditaria e del magnate tech

A Udaipur, in India, un matrimonio da favola ha catturato l’attenzione globale grazie alla presenza di Jennifer Lopez. La popstar ha preso parte alle nozze dell’erede indiana Netra Mantena e dell'imprenditore tech Vamsi Gadiraju, celebrate vicino al Taj Lake Palace, iconico set del film di James Bond "Octopussy". L’evento, costato oltre sei milioni di euro, ha riunito star internazionali e volti noti di Bollywood. Tra gli ospiti anche Donald Trump Jr., la socialite Bettina Anderson e artisti di primo piano come Ram Charan, Sophie Choudry e Nora Fatehi. A rendere l’evento ancora più sorprendente è stata la torta nuziale: una spettacolare struttura alta 15 piedi, realizzata come un piccolo palazzo in omaggio alla location.