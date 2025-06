India, il crollo di un ponte su un fiume provoca morti e dispersi: il video dei soccorsi

In India, almeno due persone sono morte e altre 32 sono rimaste ferite dopo il crollo di un ponte di ferro su un fiume, in una popolare località turistica nella regione occidentale del Maharashtra. Le immagini mostrano le operazioni di soccorso in corso sul posto, per aiutare a tirare fuori dall'acqua le persone rimaste intrappolate sotto il ponte crollato. Almeno sei persone sono state ricoverate in condizioni critiche, ha scritto il primo ministro Devendra Fadnavis su X. I media locali hanno riferito che decine di turisti si trovavano sul ponte quando è crollato, facendo precipitare molti nel fiume in piena. Fadnavis ha detto che sei persone sono state salvate e che sono in corso operazioni di ricerca, poiché alcune persone sono state trascinate via. L'incidente è avvenuto nella zona di Kundamala, nel distretto di Pune, che negli ultimi giorni è stata colpita da forti piogge. Le infrastrutture indiane sono da tempo afflitte da problemi di sicurezza, che a volte causano gravi disastri sulle autostrade e sui ponti. Nel 2022, un ponte sospeso centenario è crollato, nello stato occidentale del Gujarat, facendo precipitare centinaia di persone in acqua e uccidendone almeno 132, in uno dei peggiori incidenti degli ultimi dieci anni nel Paese.