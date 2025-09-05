Logo Tgcom24
RACCOLTI DISTRUTTI

India, evacuazioni per alluvione in Kashmir: le immagini della devastazione

Le incessanti piogge monsoniche hanno scatenato alcune delle peggiori inondazioni e frane degli ultimi decenni in tutto il nord del Paese

05 Set 2025 - 12:10
02:05 

Un'inondazione ha colpito molte aree residenziali alla periferia di Srinagar, la principale città del Kashmir controllato dall'India, dopo una rottura dell'argine del fiume Jhelum. Migliaia di persone sono state evacuate dalle zone basse, hanno detto i funzionari locali. Le incessanti piogge monsoniche hanno scatenato alcune delle peggiori inondazioni e frane degli ultimi decenni in tutto il nord dell'India, provocando lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone nelle ultime settimane e distruggendo raccolti e bestiame. Squadre di soccorso delle forze nazionali e statali di risposta ai disastri sono state schierate per salvare le persone bloccate nelle zone basse e dalle case colpite dalle inondazioni.

