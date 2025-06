India, esplode un serbatoio d'acqua sul set di un film: travolte troupe e attrezzature

Attimi di panico sul set del film "The India House", nella città di Shamshabad, in India, dove una scena ambientata in riva al mare si è trasformata in un incubo. Durante le riprese, un grande serbatoio d'acqua utilizzato per simulare le onde ha improvvisamente ceduto, sprigionando una massa d'acqua così potente da travolgere l'intero set. La forza dell'impatto ha provocato una sorta di "onda tsunami" che ha investito troupe e attrezzature, scatenando momenti di caos. I membri della produzione hanno tentato disperatamente di mettere in salvo il materiale tecnico, mentre alcuni sono rimasti feriti nell'incidente.