A NUOVA DELHI

India, devoti indù celebrano la festa di Chhath

Il luogo di ritrovo, il fiume Yamuna, è uno dei fiumi più sacri per gli indù, ma anche uno dei più inquinati al mondo

28 Ott 2025 - 17:02
01:05 

I devoti indù si sono riuniti sulle rive del fiume Yamuna, a Nuova Delhi, in India, per pregare il dio del sole nell'ambito del festival Chhath. Il fiume Yamuna è uno dei fiumi più sacri per gli indù. È anche uno dei più inquinati al mondo. I devoti nell'acqua alta fino alle ginocchia hanno portato noci di cocco e altri frutti come offerta per ringraziare il dio Surya, il dio del sole, per aver sostenuto la vita sulla terra. Il festival Chhath, celebrato dopo la festa indù di Diwali, ha avuto origine negli stati orientali del Paese, con grandi festeggiamenti in Bihar e Jharkhand. I rituali, che si protraggono per quattro giorni, includono un bagno sacro nel fiume e un periodo di digiuno e astensione dal bere acqua. Negli ultimi due giorni, i devoti stanno in piedi nell'acqua per pregare il sole mentre sorge e tramonta.