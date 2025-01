India, calca mortale al festival indù Kumbh Mela

Tragedia in India, dove ci sono stati morti e feriti a seguito della calca del festival indù del Maha Kumbh Mela. Alcuni pellegrini hanno tentato di scavalcare le barriere della polizia per raggiungere Sangam Nose, il punto in cui il sacro fiume Gange incontra lo Yamuna e il mitico Saraswati. I devoti credono che immergersi nel fiume purifichi dai peccati e aiuti a raggiungere la salvezza. "L'incidente avvenuto al Maha Kumbh di Prayagraj è estremamente triste. Le mie più profonde condoglianze ai devoti che hanno perso i loro cari. Auguro inoltre una pronta guarigione a tutti i feriti", ha scritto il primo ministro indiano Narendra Modi su X in hindi.