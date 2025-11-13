Logo Tgcom24
Incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e Laura Pausini: "Sono un suo fan"

La cantante ha consegnato al Pontefice una sua interpretazione tratta dal Cantico delle Creature

13 Nov 2025 - 10:04
00:42 

Simpatico siparietto tra Papa Leone XIV e Laura Pausini, che ha incontrato il Pontefice in Vaticano con Billboard Italia. "Già da Sanremo ero un suo fan", ha detto Prevost all'artista. "Mi fa impressione - ha esclamato Pausini - era il 1993". Il Santo Padre ha anche presentato il suo segretario come il fan della cantante "più grande, non dico del mondo, ma dell'America latina". Pausini ha consegnato una sua interpretazione tratta dal Cantico delle Creature. Al Pontefice in dono anche una targa di Billboard Women in Music, iniziativa che promuove la voce e la presenza delle donne nell'industria musicale.