Incontra la moglie di Messi e le chiede: "Cosa fai nella vita?"

Un influencer appassionato di orologi pare non abbia capito di avere di fronte Antonella Roccuzzo
Il video si apre con l'influencer Ziv Tamir, noto sui social come "The Watch Guy", che incontra Antonella Roccuzzo e le chiede di mostrare l'orologio che ha al polso. La moglie di Leo Messi, appena finita una partita a tennis, sorride e lo mostra, riceve i complimenti e poi la domanda dell'influncer: "Cosa fai nella vita?". La moglie del fuoriclasse argentino si è limitata a a sorridere glissando sulla risposta.