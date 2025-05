Fuoripista per una delle Frecce Tricolori coinvolte nell'incidente aereo nei cieli di Pantelleria. Dopo la collisione in volo di due aerei della pattuglia acrobatica, uno dei due veivoli è arrivato lungo sulla pista a causa di un problema al ruotino. Il pilota ha riportato lievi traumi alle ginocchia ed è stato portato in ospedale.