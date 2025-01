Incidente aereo in Brasile, spunta un nuovo video dello schianto

Spunta un nuovo video dell’incidente aereo avvenuto all'aeroporto di Ubatuba, sul litorale Stato brasiliano di San Paolo. Nelle immagini si vede il momento dell’atterraggio fallito del Cessna ed è chiaro come il bilancio delle vittime solo per una casualità non sia stato ben più pesante. L’aereo, dopo aver sfondato la rete di recinzione dello scalo, ha attraversato infatti una strada molto trafficata, per poi prendere fuoco e finire la sua corsa in acqua, di fronte a una spiaggia affollata. Nell’impatto è morto il pilota, mentre le altre 4 persone a bordo sono state portate in salvo.