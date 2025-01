Incidente aereo a Washington, Trump: colpa di Biden e Obama e la loro politica di inclusività

Donald Trump ha accusato le politiche dei democratici per l'incidente aereo di mercoledì sera a Washington, dove un aereo e un elicottero militare si sono schiantati sopra al fiume Potomac. "Io ho messo la sicurezza al primo posto, loro la politica - ha attaccato il tycoon - e hanno portato la politica al livello più basso in cui sia mai stata”. In particolare, secondo il presidente, le politiche di inclusione e diversità nelle assunzioni del personale di controllo aereo hanno abbassato gli standard di sicurezza.