Incidente a Milano, gli attimi dopo lo schianto: il video che scagiona il 20enne

Sono immagini drammatiche quelle girate pochi istanti dopo lo schianto avvenuto domenica mattina all'alba in viale Fulvio Testi a Milano. Nel video, girato da un passante, si vede il ventenne, inizialmente indicato come possibile conducente dell'auto, che prova a sfondare il finestrino per raggiungere chi era ancora intrappolato nell'abitacolo, colpendo più volte il vetro con forza. Proprio durante quei secondi concitati avrebbe perso la scarpa, che poi è stata trovata tra i rottami. Un dettaglio che inizialmente aveva alimentato dubbi investigativi sulla sua posizione, ma che ora avrebbe trovato una spiegazione. Nello schianto ha perso la vita il 19enne Pietro Silva Orrego