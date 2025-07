Inchiesta sull'urbanistica a Milano, il GIP accoglie le richieste della procura e dispone sei arresti

Sei arresti nell'inchiesta sull'urbanistica milanese. A una settimana dall'interrogatorio preventivo, è arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari: domiciliari per Manfredi Catella, l’immobiliarista presidente del gruppo Coima che ha ridisegnato la città negli ultimi anni.

Stessa sorte per Giancarlo Tancredi, assessore dimissionario del Comune, per il costruttore Federico Pella, per l’ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni e per Alessandro Scandurra, ex componente della stessa Commissione.

In carcere finisce solo uno dei sei indagati, l'imprenditore edile Andrea Bezzicheri. I reati contestati, a vario titolo, sono corruzione, falso e induzione indebita "a dare o promettere utilità".