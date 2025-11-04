Inchiesta su presunti appalti truccati, chiesto l'arresto per l'ex presidente Cuffaro

Dieci anni dopo la sua scarcerazione, la procura di Palermo apre una nuova inchiesta contro l'ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro, e chiede per lui gli arresti domiciliari. Nel mirino dei magistrati anche il suo ex compagno di partito, oggi deputato e coordinatore di Noi moderati, Saverio Romano, e altre sedici persone finite in un'indagine su politica e sanità e accusate a vario titolo di associazione a delinquere turbativa d'asta e corruzione. L'inchiesta iniziata due anni fa riguarda il controllo illecito di diversi appalti, nella sanità e non solo. La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha delegato le indagini ai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale che stanno perquisendo casa e uffici di Cuffaro e degli altri indagati.