Inchiesta su fondi Ue, rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti

Sono accusati di frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionaledi Paolo Scarlata
Per il loro presunto coinvolgimento nello scandalo del Qatargate la procura belga aveva chiesto la revoca dell'immunità parlamentare. Oggi per le dem Elisabetta Gualmini ed Alessandra Moretti il primo responso, quello della commissione Affari legali del Parlamento europeo, con due opposte conclusioni: in 16 hanno votato contro la revoca per Gualmini, e sempre in 16 invece hanno ritenuto prevalenti le motivazioni degli inquirenti su Moretti. L'ultima parola spetterà a metà dicembre all'assemblea plenaria dell'Europarlamento.
Se lo scandalo che colpì le istituzioni comunitarie nel dicembre 2022 è ancora lontano dall'epilogo, la nuova inchiesta dei giudici belgi, su un presunto uso irregolare di fondi europei nel 2021-2022, ha provocato un nuovo terremoto nei palazzi dell’Unione. Dopo il fermo di ieri, sono tornati in libertà nella notte, per assenza del rischio di fuga, l'ex ministro Federica Mogherini, il diplomatico Stefano Sannino e il manager Cesare Zegretti. Sono accusati di frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale.