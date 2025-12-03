Inchiesta su fondi Ue, rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti

Se lo scandalo che colpì le istituzioni comunitarie nel dicembre 2022 è ancora lontano dall'epilogo, la nuova inchiesta dei giudici belgi, su un presunto uso irregolare di fondi europei nel 2021-2022, ha provocato un nuovo terremoto nei palazzi dell’Unione. Dopo il fermo di ieri, sono tornati in libertà nella notte, per assenza del rischio di fuga, l'ex ministro Federica Mogherini, il diplomatico Stefano Sannino e il manager Cesare Zegretti. Sono accusati di frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale.