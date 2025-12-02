Logo Tgcom24
A BRUGES

Inchiesta su fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino fermati in Belgio

Ipotesi di frode in appalti pubblici, corruzione e conflitto di interessi di natura penale

di Leonardo Panetta
02 Dic 2025 - 19:23
bruges