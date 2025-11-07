Incendio nel Vicentino, in fumo un deposito di giocattoli

Fiamme alte e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza hanno colpito nel pomeriggio i magazzini Munari di via Europa, a Thiene, in provincia di Vicenza. All’interno del capannone, circa duemila metri quadrati, erano custoditi giocattoli e articoli per la casa. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco provenienti da Schio, Vicenza, Recoaro e Thiene. I dipendenti sono stati fatti uscire in sicurezza mentre i pompieri lavoravano per contenere le fiamme e impedire che raggiungessero l'area degli uffici. L'incendio è stato messo sotto controllo dopo diverse ore, anche se alcune squadre sono rimaste sul posto fino a notte inoltrata per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area. Presenti anche i carabinieri e il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi.