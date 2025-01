Incendio in un'azienda nel Comasco, rientra l'allarme inquinanti

Sono durate tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato martedì sera attorno alle 23 in un reparto della ditta Salice di Novedrate (Como), azienda specializzata nella lavorazione dei metalli. Rientrato un iniziale allarme inquinanti. In serata il Comune di Novedrate aveva diramato un comunicato tramite i suoi canali social per chiedere ai residenti di mantenere precauzionalmente porte e finestre di casa chiuse e di non uscire dalle proprie abitazioni. A tarda notte il sindaco Serafino Grassi ha comunque escluso il rischio di contaminazioni.