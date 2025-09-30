Incendio devasta il più grande parco naturale d'Africa

In cenere un terzo dell'Etosha National Park in Namibia, rifugio dei rarissimi rinoceronti neridi Elisabetta Biraghi
Le fiamme hanno devastato il parco naturale più grande dell'Africa. Un terzo dell'Etosha National Park in Namibia è andato in cenere. Le ultime immagini satellitari mostrano alcuni piccoli focolai ancora accesi e la vastità del terreno bruciato, ma le autorità assicurano che il peggio è passato. Etosha significa "grande luogo bianco", un colore che è quello del deserto salino ma che ora è in parte quello della cenere. Distrutti 775mila ettari di savana e boscaglia, il paradiso naturale di 22mila chilometri quadrati dove oltre a 100 specie di mammiferi - tigri, leoni, antilopi e giraffe - vivono gli ultimi rarissimi rinoceronti neri, in pericolo critico d'estinzione.
