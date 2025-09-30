Logo Tgcom24
Incendio devasta il più grande parco naturale d'Africa

In cenere un terzo dell'Etosha National Park in Namibia, rifugio dei rarissimi rinoceronti neri

di Elisabetta Biraghi
30 Set 2025 - 14:02
Le fiamme hanno devastato il parco naturale più grande dell'Africa. Un terzo dell'Etosha National Park in Namibia è andato in cenere. Le ultime immagini satellitari mostrano alcuni piccoli focolai ancora accesi e la vastità del terreno bruciato, ma le autorità assicurano che il peggio è passato. Etosha significa "grande luogo bianco", un colore che è quello del deserto salino ma che ora è in parte quello della cenere. Distrutti 775mila ettari di savana e boscaglia, il paradiso naturale di 22mila chilometri quadrati dove oltre a 100 specie di mammiferi - tigri, leoni, antilopi e giraffe - vivono gli ultimi rarissimi rinoceronti neri, in pericolo critico d'estinzione.

