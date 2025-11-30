Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
in un parco vicino

Incendio dei grattacieli di Hong Kong, fiori per le vittime

L'omaggio alle 128 vittime del rogo in un parco"vicino al rudere carbonizzato di Wang Fuk Court

30 Nov 2025 - 13:16
35:19 

Una folla crescente a Hong Kong sta rendendo omaggio e deponendo fiori per le 128 persone uccise in uno degli incendi più letali della città, nei tre giorni di lutto proclamati dalle autorità. In molti si sono radunati in un parco vicino al rudere carbonizzato di Wang Fuk Court, il complesso residenziale bruciato per oltre 40 ore, per deporre fiori bianchi e gialli e messaggi di ricordo scritti a mano.

hong kong
incendio
video evidenza